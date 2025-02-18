Centre de pédiatrie sociale de Québec

Organisé par

Centre de pédiatrie sociale de Québec

À propos de cet événement

ImplantDon 2025 : Journée-conférences

Montego : 1460 Av. Maguire

Québec, QC G1T 1Z4 - 2e étage

Participation à l'ImplantDon 2025
950 $

Le reçu d'impôt vous sera octroyé après l'événement. *Nous utilisons Zeffy, un outil de dons basé sur la transparence : 100% de votre contribution va au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Vous serez invité à ajouter une contribution volontaire au bas du formulaire afin d'aider à payer les frais bancaires. Si vous ne souhaitez pas ajouter de contribution, sélectionnez simplement l'option Autre dans le menu déroulant. Merci!

Ajouter un don pour Centre de pédiatrie sociale de Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!