Impliquez-vous comme bénévole!

Il sera de votre responsabilité d'installer des tables, des nappes et descendre du matériel pour le goûté.
-Être capable de déplacer des charges de 20 lbs.
-Présentez-vous directement au 3e étage du 95 rue Merry Nord à 15h.
Il sera de votre responsabilité de venir aux Cuisines Collectives un lundi par mois pour aiguiser tous les couteaux à l'aide de notre aiguisoir électrique.
-Un lundi am par mois de 10h à 11h.
-Formation incluse.
-Prévoir environ 30 min. à 1 heure.
-3e étage du centre communautaire
Début le 28 aout, il sera de votre responsabilité d'aller chercher une commande de nourriture un jeudi matin par mois et de la rapporter aux Cuisines Collectives. Idéalement, vous ajoutez la tâche de rapporter le verre et le styromousse récupérés pour aller les porter à l'écocentre sur votre retour.
-Voiture et permis obligatoires, déplacement dans la Ville de Magog seulement.
-Être capable de déplacer des charges de 20 lbs.
-Un jeudi matin par mois de 8h30 à 10h.
-Formation incluse.
-Présentez-vous directement au 3e étage du 95 rue Merry Nord à 8h30. Vous pouvez utiliser le stationnement 15 minutes.
Il sera de votre responsabilité de venir aux Cuisines Collectives pour laver et désinfecter l'intérieur d'un réfrigérateur industriel.
-10h à 12h.
-Formation incluse.
-3e étage du centre communautaire
Une rencontre d'idéation pour décorer les cuisines collectives.
Début le 18 février, il sera de votre responsabilité d'aller magasiner divers articles surtout à la Braderie du centre des femmes ou au Métro pour les rapporter aux Cuisines Collectives.
-Voiture et permis non obligatoires, déplacement à pied possible sur des distances de moins de 1km.
-Un mardi pm par mois de 13h à 16h. Prévoir environ 1 heure.
-Présentez-vous directement au 3e étage du 95 rue Merry Nord à 8h30. Vous pouvez utiliser le stationnement 15 minutes si nécessaire.
