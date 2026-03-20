Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie

Organisé par

Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie

À propos de cet événement

Inauguration du Centre d'interprétation, du pont et de la passerelle

875 Rang Salvail S

Saint-Jude, QC J0H 1P0, Canada

Admission générale - Adulte
Gratuit

Personne invitée personnellement par l'UQROP. Participez à l'inauguration et profitez du site.

Adulte accompagnateur
Gratuit

Un adulte accompagnateur gratuit inclus dans votre invitation.

Enfant (0-17 ans)
Gratuit

Vos enfants qui vous accompagneront sur le site.

Accompagnateur supplémentaire
20 $

Si vous souhaitez être accompagné par plus d'un adulte, merci pour votre contribution!

Résident.e de Saint-Jude
Gratuit

Les résidents de Saint-Jude sont invités à l'événement. Réservation obligatoire, preuve de résidence demandée lors de l'enregistrement.

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