Inauguration du Centre d'interprétation, du pont et de la passerelle

Organisé par
À propos de cet événement
Personne invitée personnellement par l'UQROP. Participez à l'inauguration et profitez du site.
Un adulte accompagnateur gratuit inclus dans votre invitation.
Vos enfants qui vous accompagneront sur le site.
Si vous souhaitez être accompagné par plus d'un adulte, merci pour votre contribution!
Les résidents de Saint-Jude sont invités à l'événement. Réservation obligatoire, preuve de résidence demandée lors de l'enregistrement.
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