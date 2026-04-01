Inauguration du Sentier rivière Tomifobia. Tomifobia River Trail Inauguration.

FRANÇAIS

La Fiducie de conservation Massawippi vous invite à venir rendre hommage aux fondateurs et aux membres du Sentier Nature Tomifobia. Des rafraîchissements seront servis. Les discours officiels et le dévoilement auront lieu à 9 h 30 à l'entrée du sentier située sur le ch. de Boynton (km 1 du sentier). Diverses activités suivront jusqu'en milieu d'après-midi. Venez vous amuser et parcourir le sentier à pied ou à vélo avec nous.

ENGLISH

the Massawippi Conservation Trust welcomes you to celebrate the founders and members of the Tomifobia Nature Trail. Light refreshments will be served. Official speeches and unveiling at 9:30 at the Boynton Road entrance (km 1 of the trail).Followed by a variety of activities until the mid-afternoon. Come and enjoy and walk or ride the trail with us.