Pour toi qui es femme...

Soutien Informatique item
Soutien Informatique
free

17 novembre @ 10h - 11h | Inscription

Soutien informatique pour les femmes qui veulent se familiariser avec l’ordinateur. Cours de base, aide avec les réseaux sociaux, le courriel et plus encore. Un accompagnement gratuit, à votre rythme et accessible à toutes.

🧭 Un accompagnement gratuit et personnalisé

👩‍💻 Pour qui ? Pour toutes les femmes de la région, peu importe votre âge ou votre niveau d’expérience. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Relations interpersonnelles saines et malsaines item
Relations interpersonnelles saines et malsaines
free

17 novembre @ 16h-19h | Inscription

Un programme destiné aux jeunes femmes de 17 à 27 ans, dont le but est :

  1. Offrir un espace de parole et d’écoute sans jugement.
  2. Briser l’isolement et favoriser les liens entre les pairs.
  3. Fournir des repères concrets autour de divers sujets comme la santé mentale, les relations interpersonnelles, l’estime de soi...
  4. Soutenir les jeunes femmes dans un processus de (re)connexion à elles-mêmes et à leurs besoins.
  5. Favoriser le développement de l’autonomie, de l’estime de soi et de l'empowerment.
Des façons de dire Je t’aime item
Des façons de dire Je t’aime
free

19 novembre @ 9h - 11h30

Dire « Je t’aime », ce n’est pas toujours facile et ça ne se dit pas qu’avec des mots. Par un geste, une attention, un regard, etc. Il existe mille façons d’aimer et de le montrer. Cet atelier invite à les découvrir et à mieux comprendre notre manière d’aimer et de le montrer.

Les bienfaits du rire item
Les bienfaits du rire
free

19 novembre @ 18h - 20h30

Le rire est le meilleur remède anti-stress, car plus tu ris, plus tu te sens joyeuse, donc en confiance et ta créativité se développe. Tu apprends à te réjouir des petites choses que la vie t’offre. C’est bon de rire! Haut et fort et clair!

Différentes façons de dire : « Je t’aime » item
Différentes façons de dire : « Je t’aime »
free

Au 107 Lewis Ouest à Waterloo

20 novembre @ 9h - 11h30

Dire « Je t’aime », ce n’est pas toujours facile et ça ne se dit pas qu’avec des mots. Par un geste, une attention, un regard, etc. Il existe mille façons d’aimer et de le montrer. Cet atelier invite à les découvrir et à mieux comprendre notre manière d’aimer et de le montrer.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing