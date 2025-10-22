Pour toi qui es femme...

17 novembre @ 10h - 11h | Inscription
Soutien informatique pour les femmes qui veulent se familiariser avec l’ordinateur. Cours de base, aide avec les réseaux sociaux, le courriel et plus encore. Un accompagnement gratuit, à votre rythme et accessible à toutes.
🧭 Un accompagnement gratuit et personnalisé
👩💻 Pour qui ? Pour toutes les femmes de la région, peu importe votre âge ou votre niveau d’expérience. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.
17 novembre @ 16h-19h | Inscription
Un programme destiné aux jeunes femmes de 17 à 27 ans, dont le but est :
19 novembre @ 9h - 11h30
Dire « Je t’aime », ce n’est pas toujours facile et ça ne se dit pas qu’avec des mots. Par un geste, une attention, un regard, etc. Il existe mille façons d’aimer et de le montrer. Cet atelier invite à les découvrir et à mieux comprendre notre manière d’aimer et de le montrer.
19 novembre @ 18h - 20h30
Le rire est le meilleur remède anti-stress, car plus tu ris, plus tu te sens joyeuse, donc en confiance et ta créativité se développe. Tu apprends à te réjouir des petites choses que la vie t’offre. C’est bon de rire! Haut et fort et clair!
Au 107 Lewis Ouest à Waterloo
20 novembre @ 9h - 11h30
Dire « Je t’aime », ce n’est pas toujours facile et ça ne se dit pas qu’avec des mots. Par un geste, une attention, un regard, etc. Il existe mille façons d’aimer et de le montrer. Cet atelier invite à les découvrir et à mieux comprendre notre manière d’aimer et de le montrer.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing