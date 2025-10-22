Pour toi qui es femme...

17 novembre @ 10h - 11h | Inscription

Soutien informatique pour les femmes qui veulent se familiariser avec l’ordinateur. Cours de base, aide avec les réseaux sociaux, le courriel et plus encore. Un accompagnement gratuit, à votre rythme et accessible à toutes.

🧭 Un accompagnement gratuit et personnalisé

👩‍💻 Pour qui ? Pour toutes les femmes de la région, peu importe votre âge ou votre niveau d’expérience. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.