Informations relatives à votre régime alimentaire - Séminaires ESV

Organisé par
À propos de cet événement
Choisissez cet item si vous avez une alimentation omnivore, sans aucune restriction alimentaire. Notez que nous ne pouvons tenir compte des intolérances alimentaires, seules les allergies sévères pourront être considérées lors de la préparation des repas.
Choisissez cet item si vous souffrez d'allergies sévères et communiquez avec nous à [email protected] pour indiquer quels aliments vous devez éviter absolument.
Choisissez cet item si vous avez une alimentation végétarienne avec poisson
Choisissez cet Item si vous avec une alimentation végétarienne sans poisson
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!