Fondation québécoise de l'acupuncture

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Fondation québécoise de l'acupuncture

À propos de cet événement

Informations relatives à votre régime alimentaire - Séminaires ESV

20 Rue des Dames-Ursulines

Québec, QC G2B 2V1, Canada

Aucune restrictions alimentaires item
Aucune restrictions alimentaires
Gratuit

Choisissez cet item si vous avez une alimentation omnivore, sans aucune restriction alimentaire. Notez que nous ne pouvons tenir compte des intolérances alimentaires, seules les allergies sévères pourront être considérées lors de la préparation des repas.

Allergies sévères item
Allergies sévères
Gratuit

Choisissez cet item si vous souffrez d'allergies sévères et communiquez avec nous à [email protected] pour indiquer quels aliments vous devez éviter absolument.

Végétarien avec poisson item
Végétarien avec poisson
Gratuit

Choisissez cet item si vous avez une alimentation végétarienne avec poisson

Végétarien sans poisson item
Végétarien sans poisson
Gratuit

Choisissez cet Item si vous avec une alimentation végétarienne sans poisson

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