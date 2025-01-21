Initiation à la modélisation 3D et à l'impression 3D (mars 2025)
Admission générale
85 $
10 restants
Ces ateliers s'adressent aux participants âgés de 14 ans et plus. Le tarif inclut tout le matériel nécessaire, y compris le filament pour l’impression. Un ordinateur portable est requis pour la modélisation 3D, et les participants doivent apporter le leur pour assister à l’atelier.
Admission générale - avec prêt d'ordinateur portable
105 $
10 restants
Ces ateliers s'adressent aux participants âgés de 14 ans et plus. Le tarif inclut tout le matériel nécessaire, y compris le filament pour l’impression. Ce billet comprend également le prêt d’un ordinateur portable pour la séance.
