INITIATION À L'AVIRON - ADULTE - SAISON 2026

Organisé par
À propos de cet événement
1re session: samedi 06 juin 2026 8h30-10h30. 2e session: lundi 08 juin 2026 18h30-20h30. 3e session: mercredi 10 juin 2026 18h30-20h30. 4e session : samedi 13 juin 2026 10h00-12h00. 5e session: lundi 15 juin 2026 18h30-20h30. 6e session: mercredi 17 juin 2026 18h30-20h30. Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: samedi 06 juin 2026 11h00-13h00. 2e session: lundi 08 juin 2026 18h30-20h30. 3e session: mercredi 10 juin 2026 18h30-20h30. 4e session : samedi 13 juin 2026 10h00-12h00. 5e session: lundi 15 juin 2026 18h30-20h30. 6e session: mercredi 17 juin 2026 18h30-20h30. Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: dimanche 07 juin 2026 08h30-10h30. 2e session: mardi 09 juin 2026 18h30-20h30. 3e session: jeudi 11 juin 2026 18h30-20h30. 4e session : dimanche 14 juin 2026 10h00-12h00. 5e session: mardi 16 juin 2026 18h30-20h30. 6e session: jeudi 18 juin 2026 18h30-20h30. Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: dimanche 07 juin 2026 11h00-13h00. 2e session: mardi 09 juin 2026 18h30-20h30. 3e session: jeudi 11 juin 2026 18h30-20h30. 4e session : dimanche 14 juin 2026 10h00-12h00. 5e session: mardi 16 juin 2026 18h30-20h30. 6e session: jeudi 18 juin 2026 18h30-20h30. Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: samedi 20 juin 2025 8h30-10h30.
2e session: lundi 22 juin 2026 18h30-20h30.
3e session: mercredi 24 juin 2026 18h30-20h30.
4e session : samedi 27 juin 2026 10h00-12h00.
5e session: lundi 29 juin 2026 18h30-20h30.
6e session: mercredi 01 juillet 2026 18h30-20h30.
Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: samedi 20 juin 2026 11h00-13h00.
2e session: lundi 22 juin 2026 18h30-20h30.
3e session: mercredi 24 juin 2026 18h30-20h30.
4e session : samedi 27 juin 2026 10h00-12h00.
5e session: lundi 29 juin 2026 18h30-20h30.
6e session: mercredi 01 juillet 2026 18h30-20h30.
Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: dimanche 21 juin 2026 8h30-10h30. 2e session: mardi 23 juin 2026 18h30-20h30. 3e session: jeudi 25 juin 2026 18h30-20h30. 4e session : dimanche 28 juin 2026 10h00-12h00. 5e session: mardi 30 juin 2026 18h30-20h30. 6e session: jeudi 02 juillet 2026 10h00-12h00. Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: dimanche 21 juin 2026 11h00-13h00.
2e session: mardi 23 juin 2026 18h30-20h30.
3e session: jeudi 25 juin 2026 18h30-20h30.
4e session : dimanche 28 juin 2026 10h00-12h00.
5e session: mardi 30 juin 2026 18h30-20h30.
6e session: jeudi 02 juillet 2026 10h00-12h00.
Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: samedi 11 juillet 2026 8h30-10h30. 2e session: lundi 13 juillet 2026 18h30-20h30. 3e session: mercredi 15 juillet 2026 18h30-20h30. 4e session : samedi 18 juillet 2026 10h00-12h00. 5e session: lundi 20 juillet 2026 18h30-20h30. 6e session: mercredi 22 juillet 2026 18h30-20h30. Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: samedi 11 juillet 2026 11h00-13h00. 2e session: lundi 13 juillet 2026 18h30-20h30. 3e session: mercredi 15 juillet 2026 18h30-20h30. 4e session : samedi 18 juillet 2026 10h00-12h00. 5e session: lundi 20 juillet 2026 18h30-20h30. 6e session: mercredi 22 juillet 2026 18h30-20h30. Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: dimanche 12 juillet 2026 8h30-10h30.
2e session: mardi 14 juillet 2026 18h30-20h30.
3e session: jeudi 16 juillet 2026 18h30-20h30.
4e session : dimanche 19 juillet 2026 10h00-12h00.
5e session: mardi 21 juillet 2026 18h30-20h30.
6e session: jeudi 23 juillet 2026 18h30-20h30.
Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: dimanche 12 juillet 2026 11h00-13h00.
2e session: mardi 14 juillet 2026 18h30-20h30.
3e session: jeudi 16 juillet 2026 18h30-20h30.
4e session : dimanche19 juillet 2026 10h00-12h00.
5e session: mardi 21 juillet 2026 18h30-20h30.
6e session: jeudi 23 juillet 2026 18h30-20h30.
Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: samedi 25 juillet 2026 8h30-10h30.
2e session: lundi 27 juillet 2026 18h30-20h30.
3e session: mercredi 29 juillet 2026 18h30-20h30.
4e session : samedi 01 août 2026 10h00-12h00.
5e session: lundi 03 août 2026 18h30-20h30.
6e session: mercredi 05 août 2026 18h30-20h30.
Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: samedi 25 juillet 2026 11h00-13h00. 2e session: lundi 27 juillet 2026 18h30-20h30. 3e session: mercredi 29 juillet 2026 18h30-20h30. 4e session : samedi 01 août 2026 10h00-12h00. 5e session: lundi 03 août 2026 18h30-20h30. 6e session: mercredi 05 août 2026 18h30-20h30. Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: dimanche 26 juillet 2025 8h30-10h30. 2e session: mardi 28 juillet 2025 18h30-20h30. 3e session: jeudi 30 juillet 2025 18h30-20h30. 4e session : dimanche 02 août 2026 10h00-12h00. 5e session: mardi 04 août 2026 18h30-20h30. 6e session: jeudi 06 août 2026 18h30-20h30. Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
1re session: dimanche 26 juillet 2026 11h00-13h00.
2e session: mardi 28 juillet 2026 18h30-20h30.
3e session: jeudi 30 juillet 2026 18h30-20h30.
4e session : dimanche 02 août 2026 10h00-12h00.
5e session: mardi 04 août 2026 18h30-20h30.
6e session: jeudi 06 août 2026 18h30-20h30.
Le prix comprend la TPS et la TVQ. TPS 856101738RT0001, TVQ 120740012TQ0001
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!