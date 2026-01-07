Grimper la Côte

Organisé par

Grimper la Côte

À propos de cet événement

Initiation à l'escalade de glace - 31 janvier

600

route du, Chem. de Club de Ski Gallix, Sept-Îles, QC G0G 1L0, Canada

Initiation demi-journée MATINÉE
57,49 $

50 $ + (TPS (5 %) + TVQ (9,975 %) = 57,49 $


On grimpe de 9 à 12h! Une preuve de l'adhésion FQME (journalière ou annuelle) sera exigée. Si vous n'êtes pas membre, prenez l'abonnement journalier!

Initiation demi-journée APRÈS-MIDI
57,49 $

50 $ + (TPS (5 %) + TVQ (9,975 %) = 57,49


On grimpe de 13 à 16h! Une preuve de l'adhésion FQME (journalière ou annuelle) sera exigée. Si vous nêtes pas membre, prenez l'Abonnement journalier!

Abonnement journalier - FQME
15 $

Nécessaire si vous n'êtes pas membre de la FQME!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!