❄️ Initiation à l'escalade de glace Dimanche 02 fév 🧗

Inclus le transport aller-retour de l'UQAC.
Une initiation à l'escalade de glace avec les équipements sauf les bottes*. Tu dois avoir tes bottes, ou des bottes de ski-alpin avec ou sans mode marche. Si tu n'en pas pas, possibilité de t'en louer en ajoutant l'option plus-bas.
Inclus le transport aller-retour de l'UQAC.
Une initiation à l'escalade de glace avec les équipements sauf les bottes*. Tu dois avoir tes bottes, ou des bottes de ski-alpin avec ou sans mode marche. Si tu n'en pas pas, possibilité de t'en louer en ajoutant l'option plus-bas.
location botte ski-alpin
Gratuit
Te permet de louer une paire de bottes de ski-alpin sans mode-marche chez hors-circuit au prix de 25$ à payer sur place.
Te permet de louer une paire de bottes de ski-alpin sans mode-marche chez hors-circuit au prix de 25$ à payer sur place.
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