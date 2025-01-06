Les Vag's du Plein Air

Organisé par

Les Vag's du Plein Air

À propos de cet événement

❄️ Initiation à l'escalade de glace Dimanche 02 fév 🧗

555 Bd de l'Université

Chicoutimi, QC G7H 2B1, Canada

Initiation à l'escalade de glace 🧗‍♀️
75 $
Inclus le transport aller-retour de l'UQAC. Une initiation à l'escalade de glace avec les équipements sauf les bottes*. Tu dois avoir tes bottes, ou des bottes de ski-alpin avec ou sans mode marche. Si tu n'en pas pas, possibilité de t'en louer en ajoutant l'option plus-bas.
location botte ski-alpin
Gratuit
Te permet de louer une paire de bottes de ski-alpin sans mode-marche chez hors-circuit au prix de 25$ à payer sur place.

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