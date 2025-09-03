Initiation au discernement spirituel

Offert par
Parcours offert en mode hybride
Une démarche pour développer mon habileté à prendre des décisions à l’écoute de l’Esprit Saint. Le parcours s’inspire de l’expérience spirituelle d’Ignace de Loyola et des outils de discernement qu’il a développés. La démarche est axée sur l’expérience et sur les partages entre les participants du groupe.
Animation : Solène Garneau
Dates : Une série de 6 rencontres de groupe les vendredis, à partir du 12 septembre, de 19 h à 21 h
Lieu : Centre de spiritualité Manrèse
Frais : 150 $
Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!