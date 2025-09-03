Initiation au discernement spirituel

Parcours offert en mode hybride

Une démarche pour développer mon habileté à prendre des décisions à l’écoute de l’Esprit Saint. Le parcours s’inspire de l’expérience spirituelle d’Ignace de Loyola et des outils de discernement qu’il a développés. La démarche est axée sur l’expérience et sur les partages entre les participants du groupe.

Animation : Solène Garneau

Dates : Une série de 6 rencontres de groupe les vendredis, à partir du 12 septembre, de 19 h à 21 h

Lieu : Centre de spiritualité Manrèse

Frais : 150 $





Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102