Initiation au discernement spirituel (H-P 2026)

Offert par
Reconnaître ce qui me fait vivre
Une série de 6 rencontres pour développer une habileté à prendre des décisions à l’écoute de l’Esprit Saint. Le parcours s’inspire de l’expérience spirituelle d’Ignace de Loyola et des outils de discernement qu’il a développés. La démarche est axée sur l’expérience et sur les partages entre les participants du groupe.
Animation : Solène Garneau, fmj
Dates : Une série de 6 rencontres, de 19 h à 21 h
Les vendredis 06 fév. – 27 fév. – 20 mars virtuel – 10 avril
– 24 avril – 08 mai
Frais : 150 $
Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!