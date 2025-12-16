Initiation au discernement spirituel (H-P 2026)

Reconnaître ce qui me fait vivre

Une série de 6 rencontres pour développer une habileté à prendre des décisions à l’écoute de l’Esprit Saint. Le parcours s’inspire de l’expérience spirituelle d’Ignace de Loyola et des outils de discernement qu’il a développés. La démarche est axée sur l’expérience et sur les partages entre les participants du groupe.

Animation : Solène Garneau, fmj

Dates : Une série de 6 rencontres, de 19 h à 21 h

Les vendredis 06 fév. – 27 fév. – 20 mars virtuel – 10 avril

– 24 avril – 08 mai

Frais : 150 $





Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102