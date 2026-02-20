Organisé par
À propos de cet événement
Activité d’une journ d’initiation au Ski de Randonnée Alpine
L’équipement spécifique à la pratique de la randonnée alpine est fourni ; bottes, skis, peaux et matériel d’avalanche.
⚠️ IMPORTANT ⚠️
Remplir le formulaire d’acceptation des risques :
Acception des risques - Initiation au ski de randonnée alpine - FQME
Lire le guide du pratiquant :
Vous devez prévoir :
- Lunch
- Sac à dos adapté à la randonnée
- Vêtements appropriés (voir document)
- Vêtements de rechange
- Casque et lunettes
- Lunettes de soleil
- 2 paires de gants ou plus
- 2 paires de bas ou plus
Merci
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