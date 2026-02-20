AGÉCA inc.

Organisé par

AGÉCA inc.

À propos de cet événement

Ventes fermées

Initiation au Ski de Randonnée Alpine

9155 Rue St-Hubert

Montréal, QC H2M 1Y6, Canada

Participation + Transport
135 $

Activité d’une journ d’initiation au Ski de Randonnée Alpine


L’équipement spécifique à la pratique de la randonnée alpine est fourni ; bottes, skis, peaux et matériel d’avalanche.


⚠️ IMPORTANT ⚠️


Remplir le formulaire d’acceptation des risques : 

Acception des risques - Initiation au ski de randonnée alpine - FQME


Lire le guide du pratiquant :

Guide du pratiquant - FQME


 Vous devez prévoir :

- Lunch

- Sac à dos adapté à la randonnée

- Vêtements appropriés (voir document)

- Vêtements de rechange

- Casque et lunettes

- Lunettes de soleil

- 2 paires de gants ou plus

- 2 paires de bas ou plus 

​Merci

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!