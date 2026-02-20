Activité d’une journ d’initiation au Ski de Randonnée Alpine





L’équipement spécifique à la pratique de la randonnée alpine est fourni ; bottes, skis, peaux et matériel d’avalanche.





⚠️ IMPORTANT ⚠️





Remplir le formulaire d’acceptation des risques :

Acception des risques - Initiation au ski de randonnée alpine - FQME​





Lire le guide du pratiquant :

Guide du pratiquant - FQME​





Vous devez prévoir :

- Lunch

- Sac à dos adapté à la randonnée

- Vêtements appropriés (voir document)

- Vêtements de rechange

- Casque et lunettes

- Lunettes de soleil

- 2 paires de gants ou plus

- 2 paires de bas ou plus

​

​Merci