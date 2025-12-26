Initiation en piscine - KEC1-2026 Groupe 2

Organisé par
À propos de cet événement
7 restants
Découvrez les bases du kayak d'eau vive dans un environnement sécuritaire et en eau calme.
Cette formation vise à initier les participants aux compétences fondamentales du kayak d’eau vive, le tout dans un cadre sécuritaire et en eau calme. L’objectif est d’apprendre à stabiliser son embarcation après un déséquilibre, à exécuter des parcours précis en eau calme ainsi qu’une introduction aux notions d’esquimautage.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!