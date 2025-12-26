Initiation en piscine - KEC1-2026 Groupe 2

Niveau 1 : Eau Calme 1 (KEC1)

Découvrez les bases du kayak d'eau vive dans un environnement sécuritaire et en eau calme.

Cette formation vise à initier les participants aux compétences fondamentales du kayak d’eau vive, le tout dans un cadre sécuritaire et en eau calme. L’objectif est d’apprendre à stabiliser son embarcation après un déséquilibre, à exécuter des parcours précis en eau calme ainsi qu’une introduction aux notions d’esquimautage.

Détails de la formation

Prix : 160$

Durée : 6h en présentiel

Préalable : Savoir nager

Lieu : Collège Ahuntsic, 825 Émile-Journault, Montréal, QC H2M 1Y7

Équipement