Club de canoë-kayak d'eau-vive de Montréal

Club de canoë-kayak d'eau-vive de Montréal

À propos de cet événement

Initiation en piscine - KEC1-2026 Groupe 2

825 Av. Émile-Journault

Montréal, QC H2M 2E2, Canada

Frais d'activité
160 $

7 restants

Niveau 1 : Eau Calme 1 (KEC1)

Découvrez les bases du kayak d'eau vive dans un environnement sécuritaire et en eau calme.

Cette formation vise à initier les participants aux compétences fondamentales du kayak d’eau vive, le tout dans un cadre sécuritaire et en eau calme. L’objectif est d’apprendre à stabiliser son embarcation après un déséquilibre, à exécuter des parcours précis en eau calme ainsi qu’une introduction aux notions d’esquimautage.

Détails de la formation

  • Prix : 160$
  • Durée : 6h en présentiel
  • Préalable : Savoir nager
  • Lieu : Collège Ahuntsic, 825 Émile-Journault, Montréal, QC H2M 1Y7

Équipement

  • Inclus : Kayak, Pagaie, Jupette, casque et VFI (au besoin)
  • Non inclus : Costume de bain, serviette et chaussures d'eau

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!