Initiation et expédition de la pêche blanche – 2 Jours de découverte

📅 Mardi 5 mars – Formation et initiation à la pêche
🎣 Matin : Formation Pêche en herbe (certificat remis après la formation)
🎣 Après-midi : Montage de crevettes et fabrication d’un leurre de pêche sur glace
📅 Mercredi 6 mars – Sortie de pêche blanche
🐟 Journée complète : Expédition sur glace avec l'école de pêche Speyrit
📅 Mardi 5 mars – Formation et initiation à la pêche
🎣 Matin : Formation Pêche en herbe (certificat remis après la formation)
🎣 Après-midi : Montage de crevettes et fabrication d’un leurre de pêche sur glace
📅 Mercredi 6 mars – Sortie de pêche blanche
🐟 Journée complète : Expédition sur glace avec l'école de pêche Speyrit
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!