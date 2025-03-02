Oaction

Initiation et expédition de la pêche blanche – 2 Jours de découverte

1577 Rue des Roitelets

Chicoutimi, QC G7H 7L7, Canada

Pêche blanche 2 jours
140 $
📅 Mardi 5 mars – Formation et initiation à la pêche 🎣 Matin : Formation Pêche en herbe (certificat remis après la formation) 🎣 Après-midi : Montage de crevettes et fabrication d’un leurre de pêche sur glace 📅 Mercredi 6 mars – Sortie de pêche blanche 🐟 Journée complète : Expédition sur glace avec l'école de pêche Speyrit

