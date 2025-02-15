Initiation ski de fond pour les jeunes

L'équipement est fourni pour les jeunes. Si le parent veux se procurer un équipement, il est possible d'en faire la location sur le site internet de la boutique Hors-Circuit. Lien de location: https://locationmontedouard.horscircuits.ca/collections/skis-de-fond-classique

L'équipement est fourni pour les jeunes. Si le parent veux se procurer un équipement, il est possible d'en faire la location sur le site internet de la boutique Hors-Circuit. Lien de location: https://locationmontedouard.horscircuits.ca/collections/skis-de-fond-classique

seeMoreDetailsMobile