Inscripciones Invierno 2026

Dirigido a las personas que desean conocer la Misión, Visión y Creencias de la Comunidad Génesis y ser ministrados en las diferentes áreas de la vida en la que necesitamos ser sanados y restaurados permitiéndonos poder avanzar en nuestra vida cristiana y en comunidad. Valor del material 25,00$ Fecha de inicio: martes 3 de marzo 2026 - 7:00 pm Modalidad presencial Lugar: Auditorio Comunidad Génesis - Sede Tarchereau