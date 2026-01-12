Inscripciones Invierno 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Dirigido a las personas que desean conocer la Misión, Visión y Creencias de la Comunidad Génesis y ser ministrados en las diferentes áreas de la vida en la que necesitamos ser sanados y restaurados permitiéndonos poder avanzar en nuestra vida cristiana y en comunidad. Valor del material 25,00$ Fecha de inicio: martes 3 de marzo 2026 - 7:00 pm Modalidad presencial Lugar: Auditorio Comunidad Génesis - Sede Tarchereau
Dirigido a las personas que ya realizaron los cursos de Fundamentos y 12 Pasos y quieren profundizar sus conocimientos la Doctrina de Salvación y la Comunión con Dios Valor del material: 20,00$ Fecha de inicio: martes 3 marzo 2026 - 7:00pm Modalidad Virtual - Via zoom
