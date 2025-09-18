Inscription (2) - Équipes compétitives | Saison 2025-26

FÉMININ - ÉQUIPE 13U
CA$400

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

MASCULIN - ÉQUIPE 13U
CA$375

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

FÉMININ - ÉQUIPE 14U
CA$450

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

MASCULIN - ÉQUIPE 14U
CA$450

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

FÉMININ - ÉQUIPE 15U
CA$600

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

MASCULIN - ÉQUIPE 15U
CA$500

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

FÉMININ - ÉQUIPE 16U
CA$700

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

MASCULIN - ÉQUIPE 16U
CA$600

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

FÉMININ - ÉQUIPE 17U
CA$700

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

MASCULIN - ÉQUIPE 17U
CA$600

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

MASCULIN - ÉQUIPE 18U
CA$345

PREMIER VERSEMENT
* Affiliation VBQ exclus.

