Inscription 2025-2026

Inscription
CA$225

Si vous avez 3 enfants, utilisez le code promo: 3ENFANTS
Si vous avez 4 enfants, utilisez le code promo: 4ENFANTS


RAPPEL : le don à Zeffy n'est PAS obligatoire. Veuillez mettre 0$.

Inscription - Option paiement différé (Plusieurs enfants)
CA$250

Paiement d'une partie de la cotisation. Solde total du compte à payer le 31 janvier 2026.
Ne pas rentrer de code promo avec cette option. Le rabais sera appliqué au solde final.


Uniforme vert (Castors - Louvettes - Louveteaux)
CA$65

Uniforme rouge ou bleu (Guides - Éclaireurs - Routiers)
CA$75

Cahier de progression
CA$10

