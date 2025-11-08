Inscriptions 2025-2026

ÂGE : 7 À 8 ANS
COMPOSITION : GARÇONS ET FILLES
SOIR DE RÉUNION : jeudi - 18H30 À 20H00
LA COLONIE
La proposition pédagogique CASTORS est offerte aux enfants de 7-8 ans. La colonie est l’unité de base des Castors. Elle peut être composée de garçons uniquement, ou de garçons et de filles (on dit alors que c’est une colonie en coéducation). Le nombre d’enfants peut varier, allant jusqu’à une vingtaine. L’équipe d’adultes éducateurs est composée de quelques adultes. Les enfants sont répartis en huttes, chaque hutte comprenant habituellement cinq castors.
Entre septembre et juin, la colonie se réunit une fois par semaine pour une durée d’environ une heure et demie. Les réunions comprennent des activités variées, incluant notamment des jeux, des bricolages et des activités d’expression (chansons, danses, pantomime, etc.). Certaines activités, qu’on appelle barrages, se déroulent en huttes, d’autres ont lieu en colonie. À l’occasion, la colonie effectue des sorties ou des camps. Ces activités de plus grande envergure sont appelées découvertes.
La pédagogie scoute, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils veulent réaliser, est naturellement adaptée à des enfants de 7 et 8 ans. Ceux-ci sont conviés à choisir, à préparer, à réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui les encadrent.
LA PROGRESSION PERSONNELLE
Les Castors sont les plus jeunes des scouts, mais tout comme les plus âgés, ils font des activités qui ont pour but de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et spirituel. Ainsi apprennent-ils à devenir plus autonomes et plus responsables. Ils ont une loi: Le Castor joue avec et comme les autres; ils ont un mot d’ordre: Effort.
Chaque Castor est invité à suivre un parcours de progression personnelle, jalonné de badges. Les niveaux de plongée – c’est le nom de ce parcours – comprennent les étapes Intégration (niveau Source), Participation (niveau Ruisseau), Initiative (niveau Cascade) et Partage (niveau Étang). Au terme de la première étape, le Castor fait sa promesse, s’engageant devant tous les autres «à faire des efforts pour jouer avec et comme les autres».
Par ailleurs, les Castors peuvent obtenir deux brevets de compétences: la bûchette Sécurité reconnaît leur préoccupation de sécurité, la bûchette Environnement reconnaît leur intérêt pour la protection de l’environnement.
LE CADRE SYMBOLIQUE
Dans la nouvelle pédagogie Castor, les jeunes de la colonie sont invités à devenir les héros et les héroïnes de leur propre histoire :
Dans un voyage d’été avec leur famille, ils rencontrent Bivouac et Réflex près d’un étang, deux mentors qui les accompagneront dans l’ensemble d’une odyssée dans la nature. À travers diverses quêtes et aventures, les jeunes seront amenés à jouer, apprendre et résoudre des problèmes à la manière des personnages de six familles ayant chacune leurs caractéristiques propres, en s’entraidant et en travaillant en collaboration. Chaque personnage rencontré fera figure de mentor auprès du jeune en lui permettant de développer diverses compétences. Au terme de leur odyssée à travers l’étang, les jeunes auront vécu des aventures variées qui leur auront permis de se développer de manière amusante et équilibrée et les auront préparés pour entreprendre une nouvelle odyssée dans la jungle des louveteaux et louvettes.
LOI DES CASTORS
Loi des Castors
Le castor joue avec et comme les autres.
Promesse
Je m’engage à faire des efforts pour jouer avec et comme les autres.
ÂGE : 9 À 11 ANS
COMPOSITION : GARÇONS ET FILLES
SOIR DE RÉUNION : MERCREDI - 18H30 À 20H30
LA MEUTE
La proposition pédagogique LOUVETEAUX est offerte aux garçons et aux filles de 9 à 11 ans. La meute est l’unité de base des Louveteaux. Bien qu’elle puisse être homogène, une meute peut aussi regrouper des garçons et des filles dans une unité en coéducation. Les Louveteaux sont répartis en tanières, chacune accueillant normalement ente cinq et huit jeunes.
Entre septembre et juin, la meute se réunit ordinairement une fois par semaine pour une durée d’environ deux heures. Les réunions comprennent des activités très variées, qui correspondent aux intérêts des enfants de cet âge. Certaines activités se déroulent en tanières, d’autres ont lieu en meute. La meute participe aussi à des sorties, des camps et des activités de service dans la communauté.
La pédagogie des Louveteaux, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils veulent réaliser, est naturellement adaptée à des enfants de 9 à 11 ans. Ceux-ci sont conviés à choisir, à préparer, à réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui les encadrent. Ces activités se déroulent pendant une « saison de chasse », période d’une durée de huit à dix semaines qui constitue un cycle complet d’un projet.
LE CADRE SYMBOLIQUE
Le louvetisme fait référence au Livre de la Jungle, de Rudyard Kipling, un recueil d’histoires qui raconte les aventures de Mowgli, le «petit d’homme» élevé par des loups. Écrit il y a plus de 100 ans, le Livre de la Jungle n’a jamais cessé de fasciner les enfants; il s’agit essentiellement d’une parabole de l’éducation du caractère qui s’inscrit parfaitement dans les objectifs du scoutisme. La vie de la meute s’inspire beaucoup du thème de la jungle. Par exemple, les animateurs portent les noms de personnages du Livre de la Jungle: Akéla, Bagheera, Baloo, etc. Le vocabulaire de la meute fait également très «jungle»: la chasse, le Rocher du Conseil (rassemblement de la meute), la Fleur-rouge (feu de camp), le Grand Hurlement (ban traditionnel), etc.
LA PROGRESSION PERSONNELLE
Les Louveteaux font des activités qui ont pour but de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social, spirituel et leur caractère en accord avec les objectifs éducatifs de la branche Ainsi apprennent-ils à devenir plus vrais, respectueux, débrouillards, heureux, dynamiques et solidaires. Ils ont une loi, des maximes et un «maître mot»: De notre mieux!
Chaque Louveteau est invité à prendre conscience de son propre développement en s’inspirant des qualités des personnages du Livre de la jungle et élaborer son parcours de progression personnelle. La progression mise principalement sur la découverte et l’exploration. Chaque étape de développement vise donc à acquérir d’abord de nouvelles connaissances (apprentissage), ensuite de nouvelles compétences (savoir-faire) et finalement, à développer de nouveaux comportements (savoir-être).
Lorsque le jeune atteint l’âge de 11 ans ou quand il entreprend sa troisième année à la meute, il devient Louvart et membre du Clan de Baloo. Ce comité d’experts est chargé de conseiller, guider, soutenir, former et aider la meute à trouver des ressources pour réaliser ses projets. Par la suite, chaque Louvart est appelé à assumer une tâche spéciale et à devenir une ressource pour la meute.
Au terme de son séjour à la meute, le Louvart entreprend un transfert évolutif à la branche plus vieille jusqu’à ce qu’il quitte avec son badge Peau de tigre, symbole d’accomplissement.
LOI DES LOUVETEAUX
Loi des Louveteaux
« Le Louveteau partage sa joie avec les autres, puise sa force dans la meute et va jusque bout de ses chasses pour devenir bientôt un Loup Éclaireur. ».
Maximes
Je choisis d’être…
- Vrai comme Baloo. Je donne mon avis et je fais ce que je dis.
- Respectueux comme Rikki Tikki Tavi. Je prends soin de moi, des autres et de notre planète.
- Débrouillard comme Kaa. Je découvre et je crée de mes mains.
- Heureux comme Ferao. Je sais m’émerveiller et profiter de la vie.
- Dynamique comme Bagheera. Je suis actif, bon joueur et prends soins de ma santé.
- Solidaire comme Frère Gris. Je suis ami avec tous, partout.
ÂGE : 11 À 17 ANS
COMPOSITION : GARÇONS ET FILLES
SOIR DE RÉUNION : LUndi - 19H00 À 21H00
Le programme des scouts Aventuriers est né d’une pédagogie reflétant le système original élaboré par le fondateur du Mouvement scout, Lord Robert Baden Powell.
La proposition des scouts Aventuriers est une méthode de branche vivante, actuelle, balisée de repères significatifs pour les jeunes d’aujourd’hui, et revêtue d’un vocabulaire contemporain. Elle s’adresse aux jeunes de 12 à 16 ans (11 à 17 ans en considérant les âges charnières). Elle est basée sur l’inclination naturelle des plus vieux à transmettre aux plus jeunes ce qu’ils ont acquis précédemment. Ce scoutisme unitaire vise à faire des jeunes des êtres autonomes, des individus aptes à vivre leur vie, celle qu’ils choisiront eux-mêmes de vivre, dans le respect du choix des autres.
La présente pédagogie laisse beaucoup d’autonomie aux jeunes et aux patrouilles. Les activités sont d’abord et principalement vécues en patrouilles. Malgré le fait que les jeunes rassemblés à l’intérieur d’une même patrouille peuvent sembler très différents, c’est en se concentrant sur leurs points communs qu’ils parviennent à établir un mode de fonctionnement efficace. Unis sous un même symbole (cri de patrouille, fanion, nom) et par des objectifs communs, les membres de la patrouille développent un sentiment d’appartenance et tissent de solides liens d’amitié.
LA PROGRESSION PERSONNELLE
L’ensemble de la progression des scouts Aventuriers se déroule sur plus de cinq ans au cours desquels les jeunes vivent des expériences formatrices suffisamment diverses pour maintenir leur intérêt. Six étapes appelées « cuirs » balisent le parcours vers l’atteinte des objectifs éducatifs de la branche.
LOI DES SCOUTS AVENTURIERS
Loi scoute
Le scout mérite et fait confiance.
Le scout combat pour la justice.
Le scout partage avec tous.
Le scout est frère de tous.
Le scout protège la vie.
Le scout fait équipe.
Le scout fait tout de son mieux.
Le scout répand la joie.
Le scout respecte le travail.
Le scout est maître de lui-même.
Promesse
Moi, je m’engage sur mon honneur à vivre selon la Loi scoute pour mieux servir Dieu et les autres.
ÂGE : 17 À 25 ANS
COMPOSITION : GARÇONS ET FILLES
SOIR DE RÉUNION : Jeudi - 19H00 À 21H00
LE CLAN
La proposition pédagogique Routiers est offerte aux jeunes adultes de 17 à 25 ans. Le clan est l’unité de base des Routiers. Il est généralement composé de garçons et de filles. Le nombre peut varier, se situant idéalement entre 6 et 15. Les Routiers d’un clan sont «accompagnés» d’un adulte âgé d’au moins 25 ans, qu’on appelle chef de clan.
Le clan fonctionne de façon très autonome, déterminant son propre mode de fonctionnement et ses activités, pourvu qu’elles soient en conformité avec les principes fondamentaux du scoutisme.
SERVIR
Les Routiers ont pour devise Servir. Les activités de service communautaire trouvent une place importante dans leur programme. Celui-ci vise d’ailleurs à former des citoyens et des citoyennes engagés dans leur milieu. Les services sont réalisés selon la pédagogie du projet, les jeunes assumant la totalité des responsabilités d’un bout à l’autre, à partir du choix jusqu’à l’évaluation et la fête. Le partenariat est cependant vivement encouragé.
Le Routier progresse par l’acquisition ou le développement de compétences particulières à chaque projet de service. Les services réalisés n’en sont que plus utiles à la communauté. Un clan qui a effectué un service remarquable peut obtenir le badge Oméga, décoration nationale remise par le Gouverneur Général et Chef scout du Canada.
LOI DES ROUTIERS
Loi scoute
Le scout mérite et fait confiance.
Le scout combat pour la justice.
Le scout partage avec tous.
Le scout est frère de tous.
Le scout protège la vie.
Le scout fait équipe.
Le scout fait tout de son mieux.
Le scout répand la joie.
Le scout respecte le travail.
Le scout est maître de lui-même.
Promesse
Moi, je m’engage sur mon honneur à vivre selon la Loi scoute pour mieux servir Dieu et les autres.
