Inscriptions 2025-2026

ÂGE : 7 À 8 ANS

COMPOSITION : GARÇONS ET FILLES

SOIR DE RÉUNION : jeudi - 18H30 À 20H00









LA COLONIE

La proposition pédagogique CASTORS est offerte aux enfants de 7-8 ans. La colonie est l’unité de base des Castors. Elle peut être composée de garçons uniquement, ou de garçons et de filles (on dit alors que c’est une colonie en coéducation). Le nombre d’enfants peut varier, allant jusqu’à une vingtaine. L’équipe d’adultes éducateurs est composée de quelques adultes. Les enfants sont répartis en huttes, chaque hutte comprenant habituellement cinq castors.

Entre septembre et juin, la colonie se réunit une fois par semaine pour une durée d’environ une heure et demie. Les réunions comprennent des activités variées, incluant notamment des jeux, des bricolages et des activités d’expression (chansons, danses, pantomime, etc.). Certaines activités, qu’on appelle barrages, se déroulent en huttes, d’autres ont lieu en colonie. À l’occasion, la colonie effectue des sorties ou des camps. Ces activités de plus grande envergure sont appelées découvertes.

La pédagogie scoute, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils veulent réaliser, est naturellement adaptée à des enfants de 7 et 8 ans. Ceux-ci sont conviés à choisir, à préparer, à réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui les encadrent.

LA PROGRESSION PERSONNELLE

Les Castors sont les plus jeunes des scouts, mais tout comme les plus âgés, ils font des activités qui ont pour but de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et spirituel. Ainsi apprennent-ils à devenir plus autonomes et plus responsables. Ils ont une loi: Le Castor joue avec et comme les autres; ils ont un mot d’ordre: Effort.

Chaque Castor est invité à suivre un parcours de progression personnelle, jalonné de badges. Les niveaux de plongée – c’est le nom de ce parcours – comprennent les étapes Intégration (niveau Source), Participation (niveau Ruisseau), Initiative (niveau Cascade) et Partage (niveau Étang). Au terme de la première étape, le Castor fait sa promesse, s’engageant devant tous les autres «à faire des efforts pour jouer avec et comme les autres».

Par ailleurs, les Castors peuvent obtenir deux brevets de compétences: la bûchette Sécurité reconnaît leur préoccupation de sécurité, la bûchette Environnement reconnaît leur intérêt pour la protection de l’environnement.

LE CADRE SYMBOLIQUE

Dans la nouvelle pédagogie Castor, les jeunes de la colonie sont invités à devenir les héros et les héroïnes de leur propre histoire :

Dans un voyage d’été avec leur famille, ils rencontrent Bivouac et Réflex près d’un étang, deux mentors qui les accompagneront dans l’ensemble d’une odyssée dans la nature. À travers diverses quêtes et aventures, les jeunes seront amenés à jouer, apprendre et résoudre des problèmes à la manière des personnages de six familles ayant chacune leurs caractéristiques propres, en s’entraidant et en travaillant en collaboration. Chaque personnage rencontré fera figure de mentor auprès du jeune en lui permettant de développer diverses compétences. Au terme de leur odyssée à travers l’étang, les jeunes auront vécu des aventures variées qui leur auront permis de se développer de manière amusante et équilibrée et les auront préparés pour entreprendre une nouvelle odyssée dans la jungle des louveteaux et louvettes.

LOI DES CASTORS





Loi des Castors

Le castor joue avec et comme les autres.





Promesse

Je m’engage à faire des efforts pour jouer avec et comme les autres.