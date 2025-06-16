Inscription 2025 générique demi-marathon du lac Témiscouata

Wrap burrito Tofu, haricots noirs, salsa, tomates fraîches, laitue croquante, accompagné d’une sauce légère au yogourt et au jus de lime. Accompagnement Une salade de pâtes parfumée à la vinaigrette au curcuma, avec du tempeh caramélisé à l’érable et des légumes de saison. Desserts énergétiques Des boules d’énergie aux camerises et citron, ainsi qu’une galette gourmande à l’avocat, chocolat blanc et canneberges. La distribution des boites à lunch aura lieu entre 10h30 et 12h. Ces boites à lunch sont préparées avec soin par Amarante, épicerie écologique, ce repas soutient votre énergie tout en respectant l’environnement.

Wrap burrito Tofu, haricots noirs, salsa, tomates fraîches, laitue croquante, accompagné d’une sauce légère au yogourt et au jus de lime. Accompagnement Une salade de pâtes parfumée à la vinaigrette au curcuma, avec du tempeh caramélisé à l’érable et des légumes de saison. Desserts énergétiques Des boules d’énergie aux camerises et citron, ainsi qu’une galette gourmande à l’avocat, chocolat blanc et canneberges. La distribution des boites à lunch aura lieu entre 10h30 et 12h. Ces boites à lunch sont préparées avec soin par Amarante, épicerie écologique, ce repas soutient votre énergie tout en respectant l’environnement.

Plus de détails...