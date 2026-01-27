Fondation santé Beauce Etchemin

Fondation santé Beauce Etchemin

Préinscription 8e édition Triathlon Lac Poulin 2026

Triathlon du Lac-Poulin - Épreuve individuelle (16 ans +)
125 $

Pas d'expiration

750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme individuelle vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à votre image. Lorsque vous aurez atteint 500 $ ou plus en dons, vos frais d’inscription pourront être remboursés sur demande. Il est important de noter que la participation à cette campagne de dons est entièrement volontaire.

Triathlon du Lac-Poulin – Épreuve en équipe (2-3, 16 ans +)
225 $

Pas d'expiration

750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course en ÉQUIPE. Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme d'équipe vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à l'image de votre équipe. Lorsque vous aurez atteint 1000 $ ou plus en dons, dons, vos frais d’inscription pourront être remboursés sur demande. Il est important de noter que la participation à cette campagne de dons est entièrement volontaire.

Duathlon du Lac-Poulin - Épreuve individuelle (16 ans +)
125 $

Pas d'expiration

2.5km de course, 20 km de vélo et 5 km de course Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme individuelle vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à votre image. Lorsque vous aurez atteint 500 $ ou plus en dons,vos frais d’inscription pourront être remboursés sur demande. Il est important de noter que la participation à cette campagne de dons est entièrement volontaire.

Triathlon du Lac-Poulin - Épreuve entreprise (2-3, 16 ans +)
275 $

Pas d'expiration

750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course en ÉQUIPE. Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme d'équipe vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à l'image de votre équipe. Un plan de visibilité additionnel vous sera offert à votre demande.

