Préinscription 8e édition Triathlon Lac Poulin 2026

750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme individuelle vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à votre image. Lorsque vous aurez atteint 500 $ ou plus en dons, vos frais d’inscription pourront être remboursés sur demande. Il est important de noter que la participation à cette campagne de dons est entièrement volontaire.
750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course en ÉQUIPE. Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme d'équipe vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à l'image de votre équipe. Lorsque vous aurez atteint 1000 $ ou plus en dons, dons, vos frais d’inscription pourront être remboursés sur demande. Il est important de noter que la participation à cette campagne de dons est entièrement volontaire.
2.5km de course, 20 km de vélo et 5 km de course Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme individuelle vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à votre image. Lorsque vous aurez atteint 500 $ ou plus en dons,vos frais d’inscription pourront être remboursés sur demande. Il est important de noter que la participation à cette campagne de dons est entièrement volontaire.
750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course en ÉQUIPE. Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme d'équipe vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à l'image de votre équipe. Un plan de visibilité additionnel vous sera offert à votre demande.
