Fondation santé Beauce Etchemin

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À propos des adhésions

Inscription 8e édition Triathlon Lac Poulin 2026 - Annulation édition 2025

Triathlon du Lac-Poulin - Épreuve individuelle (16 ans +)
15 $

Pas d'expiration

750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme individuelle vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à votre image. Lorsque vous aurez atteint 500 $ ou plus en dons, vos frais d’inscription pourront être remboursés sur demande. Il est important de noter que la participation à cette campagne de dons est entièrement volontaire.

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