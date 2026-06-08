Fondation santé Beauce Etchemin

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Fondation santé Beauce Etchemin

À propos des adhésions

Inscription 8e édition Triathlon Lac Poulin 2026- Entreprise Clinique Bérubé

Triathlon du Lac-Poulin – Épreuve entreprise
Gratuit

Pas d'expiration

750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course en ÉQUIPE. Une fois votre inscription complétée, vous aurez accès à une plateforme d'équipe vous permettant d'amasser des dons et de la personnaliser à l'image de votre équipe. Lorsque vous aurez atteint 1000 $ ou plus en dons, dons, vos frais d’inscription pourront être remboursés sur demande. Il est important de noter que la participation à cette campagne de dons est entièrement volontaire.

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