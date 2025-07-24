Club de patinage de vitesse Les Cyclones

À propos des adhésions

INSCRIPTION À LA CARTE

COURS À LA CARTE ÉTÉ / PATINEUR CYCLONES
25 $

Pas d'expiration

📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".

COURS À LA CARTE ÉTÉ / PATINEUR INVITÉ
30 $

Pas d'expiration

COURS À LA CARTE AUTOMNE-HIVER / PATINEUR INVITÉ
15 $

Pas d'expiration

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!