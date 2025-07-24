INSCRIPTION À LA CARTE

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".
Pas d'expiration
📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".
Pas d'expiration
📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!