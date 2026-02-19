Kin-Ball de Montréal

Inscription à la ligue du Nord - 2025-2026

Paiement annuel pour la Ligue du Nord
200 $

Paiement annuel pour la saison 2025-2026 de la Ligue du Nord.

Inscriptions pour la saison 2025-2026 en cours.

Option - 2 paiement
100 $

Option en 2 paiements pour la saison 2025-2026 de la Ligue du Nord.

Inscriptions pour la saison 2025-2026 en cours.

Option - Par tournoi
35 $

Option de paiements par participation à chaque tournoi.


Cette option est pour les joueurs ayant fait une saison partielle et qui ont quitté, ou remplaçant un joueur en cours de saison.

