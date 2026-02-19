Inscription à la ligue du Nord - 2025-2026

Organisé par
À propos de cet événement
Paiement annuel pour la saison 2025-2026 de la Ligue du Nord.
Inscriptions pour la saison 2025-2026 en cours.
Option en 2 paiements pour la saison 2025-2026 de la Ligue du Nord.
Inscriptions pour la saison 2025-2026 en cours.
Option de paiements par participation à chaque tournoi.
Cette option est pour les joueurs ayant fait une saison partielle et qui ont quitté, ou remplaçant un joueur en cours de saison.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!