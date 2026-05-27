La Ronde 2026

La Ronde (10-17 ans) / Jeudi 25 juin /Départ 8 h 00 au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier / Retour : 22 h 00 au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier / Bénévoles code promo / Matériel requis : bouteille d’eau, crème solaire vêtements sportifs. Lunch froid et/ou moyen de paiement pour les repas (diner et souper)