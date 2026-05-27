Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier

Organisé par

Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier

À propos de cet événement

Ventes fermées

La Ronde 2026

Edifice 93 C.P. 1000

Succursale Forces, Courcelette, QC G0A 4Z0, Canada

Ajouter un don pour Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier

$

La Ronde (10-17 ans) Jeudi 25 juin item
La Ronde (10-17 ans) Jeudi 25 juin
55 $

La Ronde (10-17 ans) / Jeudi 25 juin /Départ 8 h 00 au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier / Retour : 22 h 00 au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier / Bénévoles code promo / Matériel requis : bouteille d’eau, crème solaire vêtements sportifs. Lunch froid et/ou moyen de paiement pour les repas (diner et souper)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!