Maison des jeunes Défi-Ado
Inscription aux activités de juin
Projet Iron-On - 4 juin
CA$5
Dessin sur t-shirt au coût de 5 $. de 15h30 à 20h.
Implication Grand Pique-nique - 7 juin
free
Bénévolat pour la journée du Grand Pique-Nique au parc Lamartine. Remis au lendemain, si pluie. De 9h à 14h.
Activité Chutes-de-la-chaudières - 14 juin
free
Activité de biologie sur les plantes et les oiseaux présents dans le parc.
Projet Iron-On - 19 juin
CA$5
Dessin sur t-shirt au coût de 5 $. de 15h30 à 20h.
Feu du début de l'été - 20 juin
free
Feu et BBQ au 4, rue Mercier de 17h à 21h.
Implication 125e de Pintendre - 21 juin
free
Bénévolat pour la journée du 125e de Pintendre. De 9h à 15h.
