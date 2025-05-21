Inscription aux activités de juin

Bénévolat pour la journée du Grand Pique-Nique au parc Lamartine. Remis au lendemain, si pluie. De 9h à 14h.

Bénévolat pour la journée du Grand Pique-Nique au parc Lamartine. Remis au lendemain, si pluie. De 9h à 14h.

seeMoreDetailsMobile