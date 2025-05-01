Inscription Ateliers-théâtre 2025-2026

250 Rue du Dépôt

Sherbrooke, QC J1H 5E9, Canada

Paiement en 2 versements 2025-2026
CA$270.19

Inscription aux Ateliers-théâtre.

Deux versements de 270,19$ selon le calendrier suivant :

Versement 1 : au plus tard lors de l'inscription

Versement 2 : au plus tard le 16 novembre 2025

Paiement en 3 versements 2025-2026
CA$180.13

Inscription aux Ateliers-théâtre.

Trois versements de 180,13$ selon le calendrier suivant :

Versement 1 : au plus tard lors de l'inscription

Versement 2 : au plus tard le 16 novembre 2025

Versement 3 : au plus tard le 1er février 2026

Groupe EXTRA HIVERNAL
CA$216.15

Inscription au groupe EXTRA HIVERNAL de janvier à mars 2026 uniquement.

