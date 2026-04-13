LE THEATRE DU DOUBLE SIGNE

Organisé par

LE THEATRE DU DOUBLE SIGNE

À propos de cet événement

Inscription Ateliers-théâtre 2026-2027

250 Rue du Dépôt

Sherbrooke, QC J1H 5E9, Canada

Paiement en 1 versement
546,12 $
Disponible jusqu'au 29 sept.

Inscription aux Ateliers-théâtre.

Un versement de 546,12$ selon le calendrier suivant :

Versement 1 : pour confirmer votre inscription

Paiement en 2 versements
273,06 $
Disponible jusqu'au 15 déc.

Inscription aux Ateliers-théâtre.

Deux versements de 273,06$ selon le calendrier suivant :

Versement 1 : pour confirmer votre inscription

Versement 2 : au plus tard le 15 novembre 2026

Paiement en 3 versements
182,04 $
Disponible jusqu'au 1 mars

Inscription aux Ateliers-théâtre.

Trois versements de 182,04$ selon le calendrier suivant :

Versement 1 : pour confirmer votre inscription

Versement 2 : au plus tard le 15 novembre 2026

Versement 3 : au plus tard le 31 janvier 2027

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