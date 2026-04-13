Inscription Ateliers-théâtre 2026-2027

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Deux versements de 273,06$ selon le calendrier suivant :
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Versement 2 : au plus tard le 15 novembre 2026
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Trois versements de 182,04$ selon le calendrier suivant :
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Versement 2 : au plus tard le 15 novembre 2026
Versement 3 : au plus tard le 31 janvier 2027
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