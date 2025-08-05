Groupe Vocal Legato

Offert par

Groupe Vocal Legato

À propos des adhésions

Inscription au Groupe Vocal Legato

Inscription Automne 2025 - 2 heures
150 $

Pas d'expiration

Pour une présence aux répétitions de

9h à 11h, le samedi matin. Session du 6 septembre au 14 décembre 2025. La participation

Inscription Choriste Expérimenté - Sur invitation seulement
175 $

Pas d'expiration

Ce type d’inscription s’adresse aux choristes expérimentés. Il donne droit à 1 heure de répétition supplémentaire par semaine. Sur invitation de la directrice musicale seulement.


Si le choriste n’a pas reçu d’invitation de la part de la directrice musicale, il ne peut pas bénéficier de ce type d’inscription.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!