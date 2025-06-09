Inscriptions automne 2025

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Enfant de 3 et 4 ans (préscolaire). Samedi matin.
Enfants de 5 à 8 ans. (maternelle à 3e année). Samedi matin.
Enfants de 8 ans qui font un cours de plus sur semaine. Samedi matin et mardi après l'école.
Enfants de 9 à 12 ans (4e à la 6e année) Cours le mardi et le jeudi après l'école.
Enfants de 12 ans (6e année) 3 cours par semaine Lundi, mardi et jeudi après l'école
Ado de 13 ans et plus. 3 cours par semaine Lundi, mardi et jeudi soir
