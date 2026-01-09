Inscription aux Classes vertes 2026

7-11 ans | Les enfants auront l’occasion de plonger dans le monde aquatique du Marais, grâce à de nombreuses activités leur faisant découvrir ce riche milieu humide. Au menu : du poisson… à pêcher, à identifier, à bricoler et à voir nager! Apprendre sur les branchies, les écailles et les nageoires, il n’y a rien de mieux pour être heureux comme un poisson dans l’eau!