Inscription aux Classes vertes 2026

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À propos de cet événement
7-11 ans | Devenus ornithologistes en herbes, les enfants exploreront les décors enchanteurs du Marais à la recherche d’oiseaux plus somptueux et mélodieux les uns que les autres. Munis de leurs jumelles et de leur guide d’identification, ils découvriront comment les approcher, les identifier, les attirer chez soi et pourront bricoler pour eux et leurs oisillons!
7-11 ans | Qui dit marais dit grenouilles et tortues! Un monde bien caché que les jeunes pourront découvrir par plusieurs activités sur le thème des amphibiens et reptiles. Bien habiles, ils pourront même aménager un vivarium et prendre soin de vrais emblèmes du Marais. Une immersion en herpétologie pour petits et grands!
7-11 ans | Les enfants auront l’occasion de plonger dans le monde aquatique du Marais, grâce à de nombreuses activités leur faisant découvrir ce riche milieu humide. Au menu : du poisson… à pêcher, à identifier, à bricoler et à voir nager! Apprendre sur les branchies, les écailles et les nageoires, il n’y a rien de mieux pour être heureux comme un poisson dans l’eau!
9-12 ans | Durant cette semaine, les jeunes deviendront de vrais aventuriers grâce à cette semaine axée sur le plein air! Ils seront initiés aux techniques de kayak le long de la rivière aux Cerises, pourront expérimenter la pêche à la ligne et feront une nuitée de camping au cœur du Marais. Rien de mieux pour dépenser son énergie tout en apprenant sur le Marais!
7-11 ans | Fourrure, dents, moustaches, queue… Les mammifères volent souvent la vedette dès qu’on les aperçoit! Les enfants auront l’occasion de toucher à des fourrures soyeuses et observer de vrais crânes. Une belle occasion d’apprendre sur leurs différents régimes, leurs indices de présence et de les espionner dans leur habitat naturel au Marais!
7-11 ans | Cette semaine s’adresse à tous les artistes amoureux des couleurs, des fleurs et de l’odeur des sapins! Inspirés par la richesse infinie des plantes, les enfants pourront imaginer et créer tout en s’amusant. Un vernissage floral sera organisé à la fin de la semaine, où les jeunes créateurs auront l’occasion de vous présenter leurs magnifiques chefs-d’œuvre.
7-11 ans | Le Marais abrite un monde miniature et grouillant de vie! Les enfants auront l’occasion d’explorer l’incroyable diversité de couleurs et de formes des insectes et autres invertébrés qui se cachent sous notre nez. Munis de leurs filets et de leurs loupes, ils partiront à la recherche d’une foule de bestioles volantes, terrestres et aquatiques!
7-11 ans | Un été qui termine en force! Cette aventure rassemble toutes les thématiques du camp, permettant aux enfants d’explorer la riche biodiversité du Marais dans toute sa splendeur, du plus petit insecte au plus grand mammifère. Une semaine parfaite pour les curieux, les créatifs et les observateurs en quête d’aventures!
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