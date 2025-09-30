Centre de développement socioculturel Balimaya

Organisé par

Centre de développement socioculturel Balimaya

À propos de cet événement

Inscription aux cours offert par le CDS BALIMAYA 2025-2026

5690 Rue Fullum

Montréal, QC H2G 2H7, Canada

Montant annuel général (par personne)
2 380 $

💵 2 380 $ (taxes incluses)

➡️ Équivaut à 198 $ par mois.

Ce paiement couvre l’année complète et inclut :


  • 3 heures de cours par semaine ;
  • Les cours et formations prévus au programme ;
  • L’accès aux supports manuels, matériels pédagogiques et plateformes numériques ;
  • Les frais administratifs.
    ⚠️ Les fournitures scolaires et matériels personnels ne sont pas inclus.



Tarif familial réduit annuel (par personne)
1 863 $

💵 1 863 $ par personne (taxes incluses)

➡️ Équivaut à 156 $ par mois et par personne.

Ce paiement couvre toute l’année scolaire pour chaque membre de la famille inscrit.

Il comprend :


  • 3 heures de cours par semaine ;
  • Les cours et formations prévus au programme ;
  • L’accès aux supports pédagogiques et plateformes numériques ;
  • Les frais administratifs.
    ⚠️ Les fournitures scolaires (crayons, cahiers, cartables, etc.) et les matériaux personnels ne sont pas inclus.



Montant de la première session (par personne)
793 $

💵 793 $ par session (taxes incluses)

➡️ Équivaut à 198 $ par mois.

Ce montant correspond à un tiers du tarif annuel individuel (2 380 $).

Il comprend :


  • 3 heures de cours par semaine ;
  • Les cours et formations prévus au programme ;
  • L’accès aux supports manuels, matériels pédagogiques et plateformes numériques ;
  • Les frais administratifs.
    ⚠️ Les fournitures scolaires personnelles (crayons, cahiers, cartables, etc.) ne sont pas incluses.



Montant de la première session (Tarif réduit par personne)
621 $

💵 621 $ par session et par personne (taxes incluses)

➡️ Équivaut à 156 $ par mois et par personne.

Ce montant correspond à un tiers du tarif familial annuel (1 863 $ par personne).

Il comprend :


  • 3 heures de cours par semaine ;
  • Les cours et formations prévus au programme ;
  • L’accès aux supports pédagogiques et plateformes numériques ;
  • Les frais administratifs.
    ⚠️ Les fournitures scolaires personnelles ne sont pas incluses.



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