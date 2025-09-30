Inscription aux cours offert par le CDS BALIMAYA 2025-2026

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À propos de cet événement
Montréal, QC H2G 2H7, Canada
💵 2 380 $ (taxes incluses)
➡️ Équivaut à 198 $ par mois.
Ce paiement couvre l’année complète et inclut :
💵 1 863 $ par personne (taxes incluses)
➡️ Équivaut à 156 $ par mois et par personne.
Ce paiement couvre toute l’année scolaire pour chaque membre de la famille inscrit.
Il comprend :
💵 793 $ par session (taxes incluses)
➡️ Équivaut à 198 $ par mois.
Ce montant correspond à un tiers du tarif annuel individuel (2 380 $).
Il comprend :
💵 621 $ par session et par personne (taxes incluses)
➡️ Équivaut à 156 $ par mois et par personne.
Ce montant correspond à un tiers du tarif familial annuel (1 863 $ par personne).
Il comprend :
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