Inscription aux cours offert par le CDS BALIMAYA 2025-2026

💵 621 $ par session et par personne (taxes incluses)

➡️ Équivaut à 156 $ par mois et par personne.

Ce montant correspond à un tiers du tarif familial annuel (1 863 $ par personne).

Il comprend :

3 heures de cours par semaine ;

Les cours et formations prévus au programme ;

L’accès aux supports pédagogiques et plateformes numériques ;