Inscription aux Jardins Collectif saison 2026

Disponible seulement à l'inscription en personne qui aura lieu le lundi 16 mars de 9h à 12h dans la salle Reine-Legros ET le mercredi 18 mars de 14h à 18h dans la salle Paul-Cousineau, au centre Marcel-Lapalme (5350 Rue Lafond, Montréal QC H1X 2X2, Canada)