Inscription aux Jardins Collectif saison 2026

Jardin régulier.
Jeudi 9h-12h.
Jardin en pleine terre situé en face du parc Étienne-Desmarteau, au coin de Bellechasse/18e Avenue
Jardin régulier.
Mardi 17h30-20h30.
Situé à l'intérieur du jardin communautaire Rosemont.
Ce jardin en pleine terre est parfait pour les personnes de niveau intermédiaire en jardinage.
Jardin régulier.
Jeudi 10h-12h.
Situé à l'intérieur du parc de la Louisiane.
Ce jardin en bacs est parfait pour les personnes de niveau intermédiaire en jardinage.
Jardin régulier.
Vendredi 17h-19h.
Situé à l'intérieur du parc de la Louisiane.
Ce jardin en bacs est parfait pour les personnes de niveau intermédiaire en jardinage.
Jardin régulier.
Mercredi 9h-12h.
Jardin en pleine terre situé derrière le Maxi au coin Masson/D’Iberville.
Jardin régulier.
Jeudi 18h-20h30.
Jardin en pleine terre situé derrière le Maxi au coin Masson/D’Iberville.
Jardin régulier.
Mardi 18h-20h.
Situé sur le côté ouest du terrain de la bibliothèque Rosemont.
Ce jardin en bacs est parfait pour les personnes ayant certaines limitations fonctionnelles et/ou souhaitant jardiner debout.
Jardin familles.
Jeudi 18h-20h.
Situé à l'intérieur du parc Lafond, au coin Lafond/Laurier Est.
Ce jardin en bacs est parfait pour les parents avec enfants de tout âge et/ou pour les personnes souhaitant jardiner debout.
Jardin familles.
Mardi 9h30-11h30.
Situé au Centre communautaire Petite-Côte.
Ce jardin en pleine terre est parfait pour les parents avec des enfants en bas âge.
Jardin familles.
Mercredi 17h45-20h.
Situé dans la cour du CHSLD Providence.
Ce jardin en pleine terre est parfait pour les personnes avec ou sans enfants, et de niveau intermédiaire en jardinage.
Jardin aîné·es.
Vendredi 9h30-11h30.
Situé dans la cour de la phase 2 des Habitations Nouvelles Avenues.
Ce jardin en bacs conçu pour réduire l’effort physique est parfait pour les aîné·es.
Jardin adapté - D.I., T.S.A
Vendredi 9h30-11h30.
Situé du côté Sud du centre Marcel-Lapalme,
Ce jardin en bacs est réfléchi pour les personnes vivant avec des déficiences intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme.
Jardin adapté - Mobilité réduite
Jeudi 14h-16h.
Situé derrière les habitations Loggia, au coin Rachel/Préfontaine.
Ce jardin en bacs conçu pour réduire l’effort physique est parfait pour les personnes à mobilité réduite.
Vous ne pensez pas pouvoir assister à toutes les séances de jardinage? Vous craignez de gaspiller vos récoltes? Jardinez en binôme!
Ce billet doit être pris conjointement à un des billets jardin ci-dessus, et vous permet de jardiner avec la personne de votre choix, en divisant votre temps et votre récolte aux jardins avec votre binôme.
Disponible seulement à l'inscription en personne qui aura lieu le lundi 16 mars de 9h à 12h dans la salle Reine-Legros ET le mercredi 18 mars de 14h à 18h dans la salle Paul-Cousineau, au centre Marcel-Lapalme (5350 Rue Lafond, Montréal QC H1X 2X2, Canada)
Cette option sera ouverte lorsque tous les jardins auront été comblés. Il sera alors possible de s'inscrire à la liste d'attente, au cas-où une annulation se présente en cours de saison.
