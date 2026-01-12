Bouffe-Action de Rosemont

Inscription aux Jardins Collectif saison 2026

Étienne-Desmarteau
25 $

Jardin régulier.

Jeudi 9h-12h.

Jardin en pleine terre situé en face du parc Étienne-Desmarteau, au coin de Bellechasse/18e Avenue

Rosemont
25 $

Jardin régulier.

Mardi 17h30-20h30.

Situé à l'intérieur du jardin communautaire Rosemont.

Ce jardin en pleine terre est parfait pour les personnes de niveau intermédiaire en jardinage.


Louisiane JOUR
25 $

Jardin régulier.

Jeudi 10h-12h.

Situé à l'intérieur du parc de la Louisiane.

Ce jardin en bacs est parfait pour les personnes de niveau intermédiaire en jardinage.

Louisiane SOIR
25 $

Jardin régulier.

Vendredi 17h-19h.

Situé à l'intérieur du parc de la Louisiane.

Ce jardin en bacs est parfait pour les personnes de niveau intermédiaire en jardinage.

Basile-Patenaude JOUR
25 $

Jardin régulier.

Mercredi 9h-12h.

Jardin en pleine terre situé derrière le Maxi au coin Masson/D’Iberville.

Basile-Patenaude SOIR
25 $

Jardin régulier.

Jeudi 18h-20h30.

Jardin en pleine terre situé derrière le Maxi au coin Masson/D’Iberville.

Les Pensées
25 $

Jardin régulier.

Mardi 18h-20h.

Situé sur le côté ouest du terrain de la bibliothèque Rosemont.

Ce jardin en bacs est parfait pour les personnes ayant certaines limitations fonctionnelles et/ou souhaitant jardiner debout.

Laurier
25 $

Jardin familles.

Jeudi 18h-20h.

Situé à l'intérieur du parc Lafond, au coin Lafond/Laurier Est.

Ce jardin en bacs est parfait pour les parents avec enfants de tout âge et/ou pour les personnes souhaitant jardiner debout.

Jardin Petite-côte
25 $

Jardin familles.

Mardi 9h30-11h30.

Situé au Centre communautaire Petite-Côte.

Ce jardin en pleine terre est parfait pour les parents avec des enfants en bas âge.

Providence
25 $

Jardin familles.

Mercredi 17h45-20h.

Situé dans la cour du CHSLD Providence.

Ce jardin en pleine terre est parfait pour les personnes avec ou sans enfants, et de niveau intermédiaire en jardinage.

HNA- Habitations Nouvelles Avenues
25 $

Jardin aîné·es.

Vendredi 9h30-11h30.

Situé dans la cour de la phase 2 des Habitations Nouvelles Avenues.

Ce jardin en bacs conçu pour réduire l’effort physique est parfait pour les aîné·es.

Pot-Mob
25 $

Jardin adapté - D.I., T.S.A

Vendredi 9h30-11h30.

Situé du côté Sud du centre Marcel-Lapalme,

Ce jardin en bacs est réfléchi pour les personnes vivant avec des déficiences intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme.

Loggia Rachel
25 $

Jardin adapté - Mobilité réduite

Jeudi 14h-16h.

Situé derrière les habitations Loggia, au coin Rachel/Préfontaine.

Ce jardin en bacs conçu pour réduire l’effort physique est parfait pour les personnes à mobilité réduite.


Billet Binôme (NE PEUT PAS ÊTRE PRIS SEUL)
Gratuit

Vous ne pensez pas pouvoir assister à toutes les séances de jardinage? Vous craignez de gaspiller vos récoltes? Jardinez en binôme!

Ce billet doit être pris conjointement à un des billets jardin ci-dessus, et vous permet de jardiner avec la personne de votre choix, en divisant votre temps et votre récolte aux jardins avec votre binôme.

PAIEMENT EN PERSONNE
Gratuit

Disponible seulement à l'inscription en personne qui aura lieu le lundi 16 mars de 9h à 12h dans la salle Reine-Legros ET le mercredi 18 mars de 14h à 18h dans la salle Paul-Cousineau, au centre Marcel-Lapalme (5350 Rue Lafond, Montréal QC H1X 2X2, Canada)

LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Cette option sera ouverte lorsque tous les jardins auront été comblés. Il sera alors possible de s'inscrire à la liste d'attente, au cas-où une annulation se présente en cours de saison.

