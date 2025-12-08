Les journées pédagos

Organisé par
À propos de cet événement
Sherbrooke, QC J1H 5G1, Canada
LA PRÉHISTOIRE
On s’inspire de nos ancêtres préhistoriques et on explore la base : l’espace, le rythme et le mouvement.
On apprend à s’exprimer sans mot et on apprivoise son corps.
L'ANTIQUITÉ
Le berceau du théâtre tel qu’on le connaît: Tragédies, personnages plus grands que nature, divinités, récits de sauvages épopées… on plonge ensemble dans cet univers pour la 2e pédago!
LA RENAISSANCE
Une ère de classiques ! C’est la période idéale pour explorer la comédie et les caricatures, les jeux de masques, le romantisme à la Shakespeare… du Théâtre avec un grand T!
LE PRÉSENT
Qu’ont-ils à raconter? À travers des jeux d’exploration artistique, les jeunes créeront leurs propres scènes, tout en découvrant le théâtre québécois pour nourrir leur regard d’artistes en devenir.
LE FUTUR
Lors de cette 5ᵉ pédago, tout est à construire! On explorera la vie dans 150, 1 200 ou 500 000 ans, en misant sur la création collective, la science-fiction, le théâtre d’objets et l’absurde.
VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS
Forfait 5 journées pédagogiques
Pourquoi se limiter à une seule journée alors qu'on peut TOUT découvrir !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!