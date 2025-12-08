Le Petit Théâtre de Sherbrooke

Les journées pédagos

Vendredi 30 janvier 2026 item
35 $

LA PRÉHISTOIRE

On s’inspire de nos ancêtres préhistoriques et on explore la base : l’espace, le rythme et le mouvement.

On apprend à s’exprimer sans mot et on apprivoise son corps.

Lundi 9 février 2026 item
35 $

L'ANTIQUITÉ

Le berceau du théâtre tel qu’on le connaît: Tragédies, personnages plus grands que nature, divinités, récits de sauvages épopées… on plonge ensemble dans cet univers pour la 2e pédago!

Vendredi 20 février 2026 item
35 $

LA RENAISSANCE

Une ère de classiques ! C’est la période idéale pour explorer la comédie et les caricatures, les jeux de masques, le romantisme à la Shakespeare… du Théâtre avec un grand T!

Vendredi 24 avril 2026 item
35 $

LE PRÉSENT

Qu’ont-ils à raconter? À travers des jeux d’exploration artistique, les jeunes créeront leurs propres scènes, tout en découvrant le théâtre québécois pour nourrir leur regard d’artistes en devenir.

Vendredi 15 mai 2026 item
35 $

LE FUTUR

Lors de cette 5ᵉ pédago, tout est à construire! On explorera la vie dans 150, 1 200 ou 500 000 ans, en misant sur la création collective, la science-fiction, le théâtre d’objets et l’absurde.

Forfait 5 journées item
150 $

VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS

Forfait 5 journées pédagogiques

Pourquoi se limiter à une seule journée alors qu'on peut TOUT découvrir !

