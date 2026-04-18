Inscription BalleMolle 2027 (draft)

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
Ces frais couvrent les frais de terrains, d'arbitres, d'assurances, d'affiliation avec Softball Québec, divers frais administratifs, l'ouverture de saison, les 2 tournois ET le party de fin d'année
Pas d'expiration
Ces frais couvrent 5 parties jouées. Si vous jouez plus que 5 parties, vous serez charger 10$/partie. Et vous serez remboursée pour les parties non jouées (sur les 5).
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!