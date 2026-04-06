Chroniques d'Akéras

Organisé par

Chroniques d'Akéras

À propos de cet événement

Inscription - Banquet Akéras 2026

1335 Rue Chabanel E

Montréal, QC H2M 2N8, Canada

Admission générale - Explorateur
40 $

Incarnez votre personnage régulier et prenez part aux négociations, alliances et intrigues.
Rencontrez ces prestigieux invités venus du continent… et décidez à qui vous accorderez votre confiance — ou votre Archéon.

Bière 750ml
12,50 $

La bière offerte est la 12 Bushels, une bière blonde de type seigneuriale à 5,4%. Notez que cette bière succulente provient d'une microbrasserie québécoise de Joliette : l'Albion!

Bouteille de vin - Rouge, aromatique et charnu.
20 $
Rouge, aromatique et charnu.
Bouteille de vin - Rouge, fruité et généreux.
20 $
Rouge, fruité et généreux.
Bouteille de vin - Blanc, fruité et vif.
20 $
Blanc, fruité et vif.
Cidre pétillant 750ml
10 $

Kérisac Cuvée Spéciale.

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