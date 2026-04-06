Inscription - Banquet Akéras 2026

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À propos de cet événement
Incarnez votre personnage régulier et prenez part aux négociations, alliances et intrigues.
Rencontrez ces prestigieux invités venus du continent… et décidez à qui vous accorderez votre confiance — ou votre Archéon.
La bière offerte est la 12 Bushels, une bière blonde de type seigneuriale à 5,4%. Notez que cette bière succulente provient d'une microbrasserie québécoise de Joliette : l'Albion!
Kérisac Cuvée Spéciale.
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