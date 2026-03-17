Fondation ARTÈRE

Organisé par

Fondation ARTÈRE

À propos de cet événement

Inscription Bénévole - Événement « Viens bouger au cœur des ARTÈRES de ta Ville », 9 mai 2026

Base de plein air Sainte-Foy

Stationnement
Gratuit

Orienter les participants vers le site de l'événement, assurer une circulation fluide et offrir un accueil sécuritaire.

Présence sur le parcours
Gratuit

Guider les participants sur le parcours et veiller à la sécurité tout au long de l'événement.

Kiosque - Animation
Gratuit

Vous avez été approché pour tenir un kiosque sur le site de l'événement ou encore pour animer, dynamiser l'événement

Distribution café-collations-boîte à lunch
Gratuit

Assurer le service du café, des collations et des boîtes repas, maintenir la propreté et s'assurer que tous les participants soient servis.

Accueil
Gratuit

Recevoir les participants, s'assurer de leur inscription, fournir les informations nécessaires concernant le déroulement, diriger les participants vers les kiosques et répondre aux questions, s'il y a lieu.

Remise médailles enfants
Gratuit

Offrir les médailles aux enfants à la fin du parcours de 1 km.

Accompagnateur
Gratuit

Accompagner un participant ou des participants et offrir du soutien tout au long de l'événement

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