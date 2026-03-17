Inscription Bénévole - Événement « Viens bouger au cœur des ARTÈRES de ta Ville », 9 mai 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Orienter les participants vers le site de l'événement, assurer une circulation fluide et offrir un accueil sécuritaire.
Guider les participants sur le parcours et veiller à la sécurité tout au long de l'événement.
Vous avez été approché pour tenir un kiosque sur le site de l'événement ou encore pour animer, dynamiser l'événement
Assurer le service du café, des collations et des boîtes repas, maintenir la propreté et s'assurer que tous les participants soient servis.
Recevoir les participants, s'assurer de leur inscription, fournir les informations nécessaires concernant le déroulement, diriger les participants vers les kiosques et répondre aux questions, s'il y a lieu.
Offrir les médailles aux enfants à la fin du parcours de 1 km.
Accompagner un participant ou des participants et offrir du soutien tout au long de l'événement
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