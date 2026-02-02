Parrainage civique du Haut-Richelieu

Organisé par

Parrainage civique du Haut-Richelieu

À propos de cet événement

Inscription à la cabane à sucre - La Goudrelle

136 Chem. du Sous-Bois

Mont-Saint-Grégoire, QC J0J 1K0, Canada

ADMISSION MEMBRE FILLEUL PCHR
25 $

Si vous êtes une personne filleule et avez payé votre cotisation annuelle de 2025-2026, vous pouvez vous inscrire au tarif "membre filleul".


Ce tarif couvre le repas (taxes et pourboire), les activités sur place (balade, parc, animaux) et la soirée dansante.

ADMISSION MEMBRE BÉNÉVOLE PCHR
30 $

Si vous êtes une personne bénévole et avez payé votre cotisation annuelle de 2025-2026, vous pouvez vous inscrire au tarif "membre bénévole". 


Ce tarif couvre le repas (taxes et pourboire), les activités sur place (balade, parc, animaux) et la soirée dansante.

ADMISSION NON MEMBRE (FAMILLET ET AMIS)
40 $

Ce tarif couvre le repas (taxes et pourboire), les activités sur place (balade, parc, animaux) et la soirée dansante.

ADMISSION ENFANT (3 À 5 ANS)
20 $

Ce tarif couvre le repas (taxes et pourboire), les activités sur place (balade, parc, animaux) et la soirée dansante.

ADMISSION ENFANT (0 À 2 ANS)
Gratuit

Gratuit

Ajouter un don pour Parrainage civique du Haut-Richelieu

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!