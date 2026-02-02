Inscription à la cabane à sucre - La Goudrelle

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À propos de cet événement
Si vous êtes une personne filleule et avez payé votre cotisation annuelle de 2025-2026, vous pouvez vous inscrire au tarif "membre filleul".
Ce tarif couvre le repas (taxes et pourboire), les activités sur place (balade, parc, animaux) et la soirée dansante.
Si vous êtes une personne bénévole et avez payé votre cotisation annuelle de 2025-2026, vous pouvez vous inscrire au tarif "membre bénévole".
Ce tarif couvre le repas (taxes et pourboire), les activités sur place (balade, parc, animaux) et la soirée dansante.
Ce tarif couvre le repas (taxes et pourboire), les activités sur place (balade, parc, animaux) et la soirée dansante.
Ce tarif couvre le repas (taxes et pourboire), les activités sur place (balade, parc, animaux) et la soirée dansante.
Gratuit
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