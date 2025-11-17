Camp d'échecs hiver 2025-2026

ATTENTION:
Pour éviter de payer 15% en soutien à la plateforme de paiement, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.
ATTENTION:
Pour éviter de payer 15% en soutien à la plateforme de paiement, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.
Le service de garde est disponible :
De 8h à 9h en AM
De 17h00 à 17h30 en PM
Le montant est pour la semaine au complet
ATTENTION:
Pour éviter de payer 15% en soutien à la plateforme de paiement, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.
Le service de garde est disponible :
De 8h à 9h en AM
De 17h00 à 17h30 en PM
Le montant est pour la semaine au complet
ATTENTION:
Pour éviter de payer 15% en soutien à la plateforme de paiement, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.
ATTENTION:
Pour éviter de payer 15% en soutien à la plateforme de paiement, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.
ATTENTION:
Pour éviter de payer 15% en soutien à la plateforme de paiement, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!