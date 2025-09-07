Inscription CCR 2025-2026 - Paiements mensuels

Offert par
Équipe de circuit de compétition régional 16 ans et +
Les pratiques auront lieu les mardis de 19h à 21h
à l'école secondaire Thérèse-Martin.
Équipe de circuit de compétition régional 12-14 ans (Région Joliette)
Les pratiques auront lieu les mercredis de 19h à 21h
à l'école secondaire Thérèse-Martin.
Équipe de circuit de compétition régional 10-12 ans (Région Terrebonne)
Les pratiques auront lieu les mercredis de 18h45 à 20h15
à l'école Saint-Louis
Équipe de circuit de compétition régional 12-14 ans (Région Terrebonne)
Les pratiques auront lieu les jeudis de 19h15 à 21h15 à l'école Geai-Bleu (7101 rue Rodrigue)
