Inscription CCR 2025-2026 - Paiements mensuels

CCR Minotaures 16+
100 $

Valide pour un an

Versement 1 de 5

Équipe de circuit de compétition régional 16 ans et +
Les pratiques auront lieu les mardis de 19h à 21h

à l'école secondaire Thérèse-Martin.

CCR Minotaures 12-14 ans
100 $

Pas d'expiration

Versement 1 de 5

Équipe de circuit de compétition régional 12-14 ans (Région Joliette)
Les pratiques auront lieu les mercredis de 19h à 21h

à l'école secondaire Thérèse-Martin.

CCR Cerbères 10-12 ans
100 $

Valide pour un an

Versement 1 de 5

Équipe de circuit de compétition régional 10-12 ans (Région Terrebonne)
Les pratiques auront lieu les mercredis de 18h45 à 20h15

à l'école Saint-Louis

CCR Cerbères 12-14 ans
100 $

Valide pour un an

Versement 1 de 5

Équipe de circuit de compétition régional 12-14 ans (Région Terrebonne)
Les pratiques auront lieu les jeudis de 19h15 à 21h15 à l'école Geai-Bleu (7101 rue Rodrigue)

