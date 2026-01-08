Forum Jeunesse Charlevoix Ouest

Organisé par

Forum Jeunesse Charlevoix Ouest

À propos de cet événement

Inscription hiver 2026-Cirque Social

13 Rue de la Lumière

Baie-Saint-Paul, QC G3Z 1Y3, Canada

Volet création de décors et de costumes
Gratuit

Tu as le goût de créer et de participer dans le montage d'un spectacle de cirque ? Tu as un talent caché pour la création de masques et de costumes des plus colorés ? Pour ceux qui sont intéressés, tu pourras même participer aux ateliers de cirque avec les spécialistes !

Jeune du primaire (15h30 à 17h30)
Gratuit

Les jeunes du primaire partent en groupe de l'école Forget les jeudis, accompagnés par nos animateurs.

Jeune du secondaire (18h30 à 20h30)
Gratuit

Les jeunes du secondaire nous rejoignent les jeudis à Forum Jeunesse.

Liste d'attente
Gratuit

Si jamais les inscriptions sont complètes dans votre groupe respectif, vous pouvez vous mettre en liste d'attente, si des places se libèrent.

Ajouter un don pour Forum Jeunesse Charlevoix Ouest

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!