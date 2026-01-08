Inscription hiver 2026-Cirque Social

Organisé par
À propos de cet événement
Tu as le goût de créer et de participer dans le montage d'un spectacle de cirque ? Tu as un talent caché pour la création de masques et de costumes des plus colorés ? Pour ceux qui sont intéressés, tu pourras même participer aux ateliers de cirque avec les spécialistes !
Les jeunes du primaire partent en groupe de l'école Forget les jeudis, accompagnés par nos animateurs.
Les jeunes du secondaire nous rejoignent les jeudis à Forum Jeunesse.
Si jamais les inscriptions sont complètes dans votre groupe respectif, vous pouvez vous mettre en liste d'attente, si des places se libèrent.
