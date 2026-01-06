Tour de la Réussite

Inscription Club d'échecs de Laval - Hiver 2026

Groupe Intermédiaire - LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Pas d'expiration

Pour la session d'hiver COMPLÈTE - le nombre de semaines et le prix seront ajustés


Le groupe Intermédiaire sera lancé uniquement si nous avons 6 inscriptions ou plus sur la liste d'attente, pour la session d'hiver au complet. Nous vous contacterons pour procéder au paiement le cas échéant. Merci!

Groupe Débutant - 10 semaines
120 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Groupe Débutant - À l'unité
15 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.

