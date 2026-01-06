Inscription Club d'échecs de Laval - Hiver 2026

Offert par
Pour la session d'hiver COMPLÈTE - le nombre de semaines et le prix seront ajustés
Le groupe Intermédiaire sera lancé uniquement si nous avons 6 inscriptions ou plus sur la liste d'attente, pour la session d'hiver au complet. Nous vous contacterons pour procéder au paiement le cas échéant. Merci!
ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$
