Tour de la Réussite

Offert par

Tour de la Réussite

Inscription Club d'échecs de Mtl-Est - Automne 2025

Débutant - À l'unité
15 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Débutant - 8 semaines
105 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Intermédiaire - À l'unité
35 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Intermédiaire - 8 semaines
240 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Ajouter un don pour Tour de la Réussite

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!