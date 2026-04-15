Tour de la Réussite

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Inscription Club d'échecs de Mtl-Est (Printemps 2026)

Développement - À l'unité
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Développement - 7 semaines
95 $

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Consolidation - À l'unité
35 $

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Consolidation - 7 semaines
210 $

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Performance - À l'unité
40 $

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Performance - 7 semaines
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