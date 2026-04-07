Tour de la Réussite

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Tour de la Réussite

Inscription Club d'échecs des Cavaliers Zen - Printemps 2026 - 3 mai, 10 et 17 mai

Groupe débutant - 3 semaines
40 $

Pas d'expiration

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Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutien à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Groupe débutant - À l'unité
15 $

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Groupe Intermédiaire - 3 semaines
90 $

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Groupe Intermédiaire - À l'unité
35 $

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Groupe Avancé - 3 semaines
109 $

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Groupe Avancé - À l'unité
40 $

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