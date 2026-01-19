JA Québec

Organisé par

JA Québec

Inscription COJEQ 2026 - Bénévoles et enseignants actifs

19 Boulevard Arthabaska Est

Victoriaville, QC G6T 0S4, Canada

Inscription Conseiller - Chambre triple
175 $

Ce tarif inclut l'inscription d'un conseiller à la compétition comprenant l'hébergement en pension complète à l'hôtel le Victorin de Victoriaville. 3 personnes dans une chambre.

Inscription Conseiller - Chambre double
225 $

Ce tarif inclut l'inscription d'un conseiller à la compétition comprenant l'hébergement en pension complète à l'hôtel le Victorin de Victoriaville. 2 personnes dans une chambre.

Inscription individuelle d'un conseiller
275 $

Ce tarif inclut l'inscription d'un conseiller à la compétition comprenant l'hébergement en pension complète à l'hôtel le Victorin de Victoriaville. 1 personne dans une chambre.

