JA Québec

Organisé par

JA Québec

À propos de cet événement

Inscription COJEQ 2026 - Jeunes

19 Boulevard Arthabaska Est

Victoriaville, QC G6T 0S4, Canada

Inscription Jeune - Chambre quadruple
350 $

Ce tarif inclut l'inscription d'un jeune à la compétition comprenant le transport aller-retour au départ de Montréal et l'hébergement en pension complète à l'hôtel le Victorin de Victoriaville. 4 jeunes dans une chambre.

Inscription Jeune - Chambre triple
375 $

Ce tarif inclut l'inscription d'un jeune à la compétition comprenant le transport aller-retour au départ de Montréal et l'hébergement en pension complète à l'hôtel le Victorin de Victoriaville. 3 jeunes dans une chambre.

Inscription Jeune - Chambre double
400 $

Ce tarif inclut l'inscription d'un jeune à la compétition comprenant le transport aller-retour au départ de Montréal et l'hébergement en pension complète à l'hôtel le Victorin de Victoriaville. 2 jeunes dans une chambre.

Inscription individuelle d'un jeune
425 $

Ce tarif inclut l'inscription d'un jeune à la compétition comprenant le transport aller-retour au départ de Montréal et l'hébergement en pension complète à l'hôtel le Victorin de Victoriaville. 1 jeune dans une chambre.

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