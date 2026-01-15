ASSOCIATION DES SERVICES DE RÉHABILITATION SOCIALE DU QUEBEC

Organisé par

ASSOCIATION DES SERVICES DE RÉHABILITATION SOCIALE DU QUEBEC

À propos de cet événement

Inscription Colloque réhabiliation sociale 2026

500 Bd du Beau Pré

Beaupré, QC G0A 1E0, Canada

Souper banquet 21 mai
72 $

Des frais de 72 $ s'appliquent en plus des frais d'inscription si vous souhaitez prendre part au souper banquet du 21 mai 2026.


Il s'agira d'un repas 3 services:


Entrée: Potage tomate et basilic


Plat principal au choix :


  • Cuisse de canard confite et rôtie, sauce aux bleuets et érable, pommes de terre Gabrielle
  • Tofu mariné, sauce au beurre à l’indienne, riz basmati, légumes rôtis
  • Pavé de saumon de l’Atlantique cuit vapeur, sauce crémeuse betteraves et canneberges, riz deux couleurs


Dessert : Gâteau au fromage Dulce de leche

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