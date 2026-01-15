Inscription Colloque réhabiliation sociale 2026

Des frais de 72 $ s'appliquent en plus des frais d'inscription si vous souhaitez prendre part au souper banquet du 21 mai 2026.





Il s'agira d'un repas 3 services:





Entrée: Potage tomate et basilic





Plat principal au choix :





Cuisse de canard confite et rôtie, sauce aux bleuets et érable, pommes de terre Gabrielle

Tofu mariné, sauce au beurre à l’indienne, riz basmati, légumes rôtis

Pavé de saumon de l’Atlantique cuit vapeur, sauce crémeuse betteraves et canneberges, riz deux couleurs





Dessert : Gâteau au fromage Dulce de leche