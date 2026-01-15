Inscription Colloque réhabiliation sociale 2026

Des frais de 72 $ s'appliquent en plus des frais d'inscription si vous souhaitez prendre part au souper banquet du 21 mai 2026.
Il s'agira d'un repas 3 services:
Entrée: Potage tomate et basilic
Plat principal au choix :
- Cuisse de canard confite et rôtie, sauce aux bleuets et érable, pommes de terre Gabrielle
- Tofu mariné, sauce au beurre à l’indienne, riz basmati, légumes rôtis
- Pavé de saumon de l’Atlantique cuit vapeur, sauce crémeuse betteraves et canneberges, riz deux couleurs
Dessert : Gâteau au fromage Dulce de leche
Des frais de 72 $ s'appliquent en plus des frais d'inscription si vous souhaitez prendre part au souper banquet du 21 mai 2026.
Il s'agira d'un repas 3 services:
Entrée: Potage tomate et basilic
Plat principal au choix :
- Cuisse de canard confite et rôtie, sauce aux bleuets et érable, pommes de terre Gabrielle
- Tofu mariné, sauce au beurre à l’indienne, riz basmati, légumes rôtis
- Pavé de saumon de l’Atlantique cuit vapeur, sauce crémeuse betteraves et canneberges, riz deux couleurs
Dessert : Gâteau au fromage Dulce de leche